Найти значения виражения 64 в степени 2/3 + 0,0625¼
Алгебра
Найти значения виражения 64 в степени 2/3 + 0,0625¼
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]64^{ \frac{2}{3} }+0.0625 ^{ \frac{1}{4} } = \sqrt[3]{64 ^{2} } +\sqrt[4]{0,0625} =4 ^{2} +0,5=16+0,5=16.5[/latex]
Гость:
[latex]64 ^{2/3} +0,0625 ^{1/4} =(4^3) ^{2/3}*((0,5)^4) ^{1/4}=4^2+0,5= 16+0,5=16,5[/latex]
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