Перше число k ,а друге у 8 разів менше. Знайди різницю цих чисел ( склади і запиши вираз )
Математика
Перше число k ,а друге у 8 разів менше. Знайди різницю цих чисел ( склади і запиши вираз )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо 1 число k, а друге в 8 разів менше тоді воно 8/k Їх різниця k-8/k=k2-8/k
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