задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху

Алгебра
задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишіть рівняння руху для тіла, що рухається проти осі координат зі швидкістю 2 м/с. Початкова координата рівна 3 км. Знайдіть момент часу коли тіло буде знаходитись в початку координат. Роз. Точка перетину графіків означає, що в момент часу t = 3 с тіла мали однакову координату х = 6 м, тобто вони зустрілись.
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