x*y=4, 2x-y=-2 решите графически систему уравнений

Гость: Гость:

[latex] \left \{ {{y= \frac{4}{x} } \atop {y=2x+2}} \right. [/latex] из рисунка видно, что система имеет два решения, т.к. графики имеют точки пересечения. x₁=-2, x₂=1 y₁=-2, y₂=4 Ответ: (-2;-2), (1;4)