x*y=4, 2x-y=-2 решите графически систему уравнений
Алгебра
x*y=4, 2x-y=-2 решите графически систему уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \left \{ {{y= \frac{4}{x} } \atop {y=2x+2}} \right. [/latex] из рисунка видно, что система имеет два решения, т.к. графики имеют точки пересечения. x₁=-2, x₂=1 y₁=-2, y₂=4 Ответ: (-2;-2), (1;4)
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