Между тремя школами разделили 552 кг апельсинов. причем в 1 школу отправили в 6 раз меньше апельсинов чем во вторую, и на 136 кг меньше чем в третью. Сколько кг апельсинов отправили в каждую школу?

Математика

Между тремя школами разделили 552 кг апельсинов. причем в 1 школу отправили в 6 раз меньше апельсинов чем во вторую, и на 136 кг меньше чем в третью. Сколько кг апельсинов отправили в каждую школу?

Автор: Гость