Между тремя школами разделили 552 кг апельсинов. причем в 1 школу отправили в 6 раз меньше апельсинов чем во вторую, и на 136 кг меньше чем в третью. Сколько кг апельсинов отправили в каждую школу?
Математика
Между тремя школами разделили 552 кг апельсинов. причем в 1 школу отправили в 6 раз меньше апельсинов чем во вторую, и на 136 кг меньше чем в третью. Сколько кг апельсинов отправили в каждую школу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кг - отправили в 1 школу, тогда (6х)кг - во 2-ую и (х+136)кг - в 3-ю. Составим и решим уравнение: х + 6х + х+136 = 552, 8х=552-136, 8х=416, х=52 52(кг)-в 1 школу, 52*6=312(кг) - во 2 школу 52+136=188(RU)- в 3 школу Ответ. 52кг, 312кг, 188кг.
Гость:
Всего отправили 552 кг, согласно условиям в первую школу пусть отправили x кг, тогда во вторую 6x кг, а в 3 - (x+135) кг, т.е. составим и решим уравнение x+(x+135)+6x=552 х + 6х + х+136 = 552 8х = 416 х = 52 ( в первую школу ) 6х = 6*52 = 312 ( во вторую школу ) х+136 = 52+136 = 188 ( в третью школу )
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