Назовите две качественные реакции,с помощью которых можно обнаружить непредельный характер органического соединения.
Химия
Назовите две качественные реакции,с помощью которых можно обнаружить непредельный характер органического соединения.
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например обесцвечивание бромной воды или раствора перманганата калия
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