Назовите две качественные реакции,с помощью которых можно обнаружить непредельный характер органического соединения.

Химия
Назовите две качественные реакции,с помощью которых можно обнаружить непредельный характер органического соединения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например обесцвечивание бромной воды или раствора перманганата калия
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