Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребята Антону, чтобы все трое заплатили поровну?

Математика

Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребята Антону, чтобы все трое заплатили поровну?

Автор: Гость