Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребята Антону, чтобы все трое заплатили поровну?
Математика
Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребята Антону, чтобы все трое заплатили поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
159+114+87=360 360/3=120 120-114=6 120-87=33 6 рублей - Боря 33 рубля - Витя
Гость:
Решение: 159+114+87=360 360:3=120 120-114=6 120-87=33 Ответ: боря должен отдать Антону 6 руб, а Витя 33руб, чтобы все трое отдали поровну.
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