Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребята Антону, чтобы все трое заплатили поровну?

Математика
Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребята Антону, чтобы все трое заплатили поровну?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
159+114+87=360 360/3=120 120-114=6 120-87=33 6 рублей - Боря 33 рубля - Витя  
Гость:
Решение: 159+114+87=360 360:3=120 120-114=6 120-87=33 Ответ: боря должен отдать Антону 6 руб, а Витя 33руб, чтобы все трое отдали поровну.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Приведите какое-нибудь словесное описание множества м={1,4,9,16,25... ,81}
Ответить
Алгебра
яблоки подешевели на 20%. сколько яблок можно теперь купить на те же деньги, на которые раньше покупали 2,8кг?
Ответить
Математика
собственная скорость лодки 6,5 км/ч, а скорость течения реки 2,5 км/ч. Расстояние между пристанями 18 км. Сколько времени затратит лодка на путь ме...
Ответить
Математика
Округлите чесло: 2 820 954 до десятков,до сотен,до тысячь
Ответить
История
Меры охраны растений и животных из Красной книги
Ответить