собственная скорость лодки 6,5 км/ч, а скорость течения реки 2,5 км/ч. Расстояние между пристанями 18 км. Сколько времени затратит лодка на путь между пристанями по течению реки? против течения реки?

Математика
собственная скорость лодки 6,5 км/ч, а скорость течения реки 2,5 км/ч. Расстояние между пристанями 18 км. Сколько времени затратит лодка на путь между пристанями по течению реки? против течения реки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt =>t=S/V   Время против течения: t=S/(Vлод.-Vреки)=18/(6.5-2.5)=4.5 часа Время по течению: t=S/(Vлод.+Vреки)=18/(6.5+2.5)=2 часа
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