изобрази меры охраны растений и животных с помощью условных знаков
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изобрази меры охраны растений и животных с помощью условных знаков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для цветов нарисуйте руку с цветком что срывать нельзя. для женьшеня лопату выкапывать нельзя. для дровосека руку с палкой не швырять, или ногу не давить. для журавля и зубра ружье стрелять нельзя.
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