Каких людей можно назвать знакомыми? Что обозначает выражение "круг знакомств"?
География
Каких людей можно назвать знакомыми? Что обозначает выражение "круг знакомств"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это люди , с кем так или иначе вас что-либо связывает: Работа , социум , место проживания , хобби , идеи , отдых и т д . Люди , с кем хочется общаться и вы поддерживаете какую-либо связь
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