Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: " Стоимость участия в семинаре - 3000 р. с человека. Группам организаций предоставляются скидки : от 3 до 10 человек - 5 %; более 10 человек - 8 %". Сколько должна заплатить о...
Алгебра
Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: " Стоимость участия в семинаре - 3000 р. с человека. Группам организаций предоставляются скидки : от 3 до 10 человек - 5 %; более 10 человек - 8 %". Сколько должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 4 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как группа из 4 человек значит скидка 5%. без скидки 3000*4=12000, с учетом скидки =12000*95%/100%=11400 руб заплатит организация за 4 человек
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