Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: " Стоимость участия в семинаре - 3000 р. с человека. Группам организаций предоставляются скидки : от 3 до 10 человек - 5 %; более 10 человек - 8 %". Сколько должна заплатить о...

Алгебра

Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары: " Стоимость участия в семинаре - 3000 р. с человека. Группам организаций предоставляются скидки : от 3 до 10 человек - 5 %; более 10 человек - 8 %". Сколько должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 4 человек?

Автор: Гость