Получите 2метилгептан3 по реакции дегидратации соответствующего спирта.Напишите качественную реакцию окисления полученного алкена пермангантом калия в нейтральной или слабощелочной среде.(по Е.Е. Вагнеру)

Химия
Получите 2метилгептан3 по реакции дегидратации соответствующего спирта.Напишите качественную реакцию окисления полученного алкена пермангантом калия в нейтральной или слабощелочной среде.(по Е.Е. Вагнеру)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-С-С-С-С-С-С     I      I           формула спирта           СН3  ОН                                        OH                                                             I    С-С-С=С-С-С-С+KMnO4+H2SO4=C-C-C-C-C-C-C+K2SO4+MnSO4+H2O        I                                              I      I                                               CH3                                          CH3 OH                                 
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