Получите 2метилгептан3 по реакции дегидратации соответствующего спирта.Напишите качественную реакцию окисления полученного алкена пермангантом калия в нейтральной или слабощелочной среде.(по Е.Е. Вагнеру)
Химия
Получите 2метилгептан3 по реакции дегидратации соответствующего спирта.Напишите качественную реакцию окисления полученного алкена пермангантом калия в нейтральной или слабощелочной среде.(по Е.Е. Вагнеру)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-С-С-С-С-С-С I I формула спирта СН3 ОН OH I С-С-С=С-С-С-С+KMnO4+H2SO4=C-C-C-C-C-C-C+K2SO4+MnSO4+H2O I I I CH3 CH3 OH
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