Получите 2метилгептан3 по реакции дегидратации соответствующего спирта.Напишите качественную реакцию окисления полученного алкена пермангантом калия в нейтральной или слабощелочной среде.(по Е.Е. Вагнеру)

Химия

Получите 2метилгептан3 по реакции дегидратации соответствующего спирта.Напишите качественную реакцию окисления полученного алкена пермангантом калия в нейтральной или слабощелочной среде.(по Е.Е. Вагнеру)

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