Из пяти ламп 2 неисправны. Путём включения выбирают исправную. Найти вероятность того, что потребуется ровно 2 попытки, если обнаруженную неисправную лампу выбрасывают.

Математика

Из пяти ламп 2 неисправны. Путём включения выбирают исправную. Найти вероятность того, что потребуется ровно 2 попытки, если обнаруженную неисправную лампу выбрасывают.

Автор: Гость