В воде массой 400 г растворили хлорид натрия массой 46,8 г. В раствор поместили инертные электроды и пропустили постоянный электричевкий ток, собрав хлор, объем которого при нормальных условиях составил 2,24 л . Определите масс...

Химия

В воде массой 400 г растворили хлорид натрия массой 46,8 г. В раствор поместили инертные электроды и пропустили постоянный электричевкий ток, собрав хлор, объем которого при нормальных условиях составил 2,24 л . Определите массовую долю хлорида натрия в растворе после электролиза.

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