В воде массой 400 г растворили хлорид натрия массой 46,8 г. В раствор поместили инертные электроды и пропустили постоянный электричевкий ток, собрав хлор, объем которого при нормальных условиях составил 2,24 л . Определите масс...
Химия
В воде массой 400 г растворили хлорид натрия массой 46,8 г. В раствор поместили инертные электроды и пропустили постоянный электричевкий ток, собрав хлор, объем которого при нормальных условиях составил 2,24 л . Определите массовую долю хлорида натрия в растворе после электролиза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кол-во вещ-ва(Cl2)=2,24:22,4=0,1моль;След.кол-во вещ-ва(NaCl)=0.2моль; масса(NaCl)=0.2*58,5=11.7гр;масса(NaCl)осталась в р-ре=46.8-11.7=35.1гр; воды осталось=400-(0.2Х18)396.4гр масса р-ра стала=(396.4+35.1)=431.5гр; массовая доля равна (35.1:431.5)Х100%=8%
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