Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.сколько символов в строке?

Экономика
Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.сколько символов в строке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64 - 6 битов на символ 8775*8/6/6/30 = 65
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