Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.сколько символов в строке?

Экономика

Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.сколько символов в строке?

Автор: Гость