Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.сколько символов в строке?
Экономика
Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц.сколько символов в строке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64 - 6 битов на символ 8775*8/6/6/30 = 65
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
периметр прямоугольника равен 54 см, основание на 5см больше высоты. Найдите большую сторону прямоугольника.
Математика
В двух корзинах было 20 груш.Когда из первой корзины взяли 4 груши, то в обеих корзинах груш стало по ровную. Сколько было в каждой корзине сначала?
Химия
Массовая доля цинка, входящего в состав яда кобры, равна 0,5%. Сколько атомов цинка потребуется кобре для производства 1 капли (30мг) своего яда?