периметр прямоугольника равен 54 см, основание на 5см больше высоты. Найдите большую сторону прямоугольника.
Математика
периметр прямоугольника равен 54 см, основание на 5см больше высоты. Найдите большую сторону прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона = X см, тогда большая (X+5) см;P = 2*(A+B);54 = 2*(x + (x+5));x + x + 5 = 27;2x = 22;x = 11 см - меньшая сторона.x+5 = 11+5 = 16 см - большая сторона
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