периметр прямоугольника равен 54 см, основание на 5см больше высоты. Найдите большую сторону прямоугольника.

Математика
периметр прямоугольника равен 54 см, основание на 5см больше высоты. Найдите большую сторону прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона = X см, тогда большая (X+5) см;P = 2*(A+B);54 = 2*(x + (x+5));x + x + 5 = 27;2x = 22;x = 11 см - меньшая сторона.x+5 = 11+5 = 16 см - большая сторона
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