ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРИМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471

Математика

ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРИМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471

Автор: Гость