ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРИМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471
Математика
ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРИМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
482+507=989 129+316=445 235+764=999 83+471=554
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