Чем катионы отличаются от анионов?

Химия
Чем катионы отличаются от анионов?
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Гость:
котионы-положительные заряды, анионы - отрицательные
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