в равностороннем треугольнике АВС из точки D (середины стороны ВС проведен перпендикуляр DK на сторону АС. Разложите вектор DK по векторам АС и АВ. В ответе укажите наибольший из коэффициентов разложения.
Геометрия
в равностороннем треугольнике АВС из точки D (середины стороны ВС проведен перпендикуляр DK на сторону АС. Разложите вектор DK по векторам АС и АВ. В ответе укажите наибольший из коэффициентов разложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведём высоту ВН ВСН подобен DCK след-но DK=(1/2)*BH AB*AB=AH*AH+BH*BH AH=AB/2(в равностор.треуг.высота = медиане) AB*AB=(AB*AB)/4+BH*BH (3/4)AB*AB=BH*BH BH=2DK(треуг.подобны) DK=((корень из 3)/4)*AB
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