№ 1 Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Один велосипедист может проехать все расстояние между этими городами за 6 часов, а другой - за 5 часов. Через сколько после выезда они встретятся?...
Математика
№ 1 Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Один велосипедист может проехать все расстояние между этими городами за 6 часов, а другой - за 5 часов. Через сколько после выезда они встретятся? Какое расстояние между городами, если скорость второго велосипедиста больше скорости первого на 3 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1=x v2=x+3 t1=6 t2=5 S1=6x S2=5(x+3) S1=S2=S 6x=5(x+3) x=15 cлед-но S=90
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