№ 1 Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Один велосипедист может проехать все расстояние между этими городами за 6 часов, а другой - за 5 часов. Через сколько после выезда они встретятся?...

Математика

№ 1 Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Один велосипедист может проехать все расстояние между этими городами за 6 часов, а другой - за 5 часов. Через сколько после выезда они встретятся? Какое расстояние между городами, если скорость второго велосипедиста больше скорости первого на 3 км?

Автор: Гость