диалог на английском языке покупателя и продавца в продуктовом магазине.(с переводом)
Английский язык
диалог на английском языке покупателя и продавца в продуктовом магазине.(с переводом)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Shop-assistant : hello . Can I help you Shopper- yes , please ) I would like some apples Sa- what apples would you like : green yellow or red ? Shopper - green , please Sa- ok , apples are on that end of this shop Shopper - thank you Продавец : здравствуйте . Могу ли я помочь вас Покупатель : да пожалуй ) я бы хотела немного яблок Продавец : каких яблок ? Желтых , красных или зеленых ? Покупатель : зеленых Продавец: хорошо . Яблоки на том конце этого магазина Покупатель : спасибо
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