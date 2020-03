диалог на английском языке покупателя и продавца в продуктовом магазине.(с переводом)

Гость: Гость:

Shop-assistant : hello . Can I help you Shopper- yes , please ) I would like some apples Sa- what apples would you like : green yellow or red ? Shopper - green , please Sa- ok , apples are on that end of this shop Shopper - thank you Продавец : здравствуйте . Могу ли я помочь вас Покупатель : да пожалуй ) я бы хотела немного яблок Продавец : каких яблок ? Желтых , красных или зеленых ? Покупатель : зеленых Продавец: хорошо . Яблоки на том конце этого магазина Покупатель : спасибо