По реке плывёт плот.Через 1,4 ч после того,как он проплыл мимо пристани,от этой пристани вниз по реке отправилась лодка.Через 0,5 ч после своего выхода лодка догнала плот.С какой скоростью плыла лодка,если известно,что скорость...

Математика

По реке плывёт плот.Через 1,4 ч после того,как он проплыл мимо пристани,от этой пристани вниз по реке отправилась лодка.Через 0,5 ч после своего выхода лодка догнала плот.С какой скоростью плыла лодка,если известно,что скорость её движения была больше скорости плота на 7 км\ч.

Автор: Гость