По реке плывёт плот.Через 1,4 ч после того,как он проплыл мимо пристани,от этой пристани вниз по реке отправилась лодка.Через 0,5 ч после своего выхода лодка догнала плот.С какой скоростью плыла лодка,если известно,что скорость...
Математика
По реке плывёт плот.Через 1,4 ч после того,как он проплыл мимо пристани,от этой пристани вниз по реке отправилась лодка.Через 0,5 ч после своего выхода лодка догнала плот.С какой скоростью плыла лодка,если известно,что скорость её движения была больше скорости плота на 7 км\ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(x+7)/2 - у лодки S=x*(19/10) - у плота (х+7)/2=x*(19/10) 5(x+7)=19x x=2,5 - cкорость плота 9,5 км/ч скорость лодки
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