как образуется тканевая жидкость?
Биология
как образуется тканевая жидкость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тканевая жидкость (жидкость в межклеточных пространствах различных тканей) образуется в результате фильтрации из капилляров. Она содержит воду, вещества, поступающие из крови, и продукты обмена.
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