В пароллелограмме ABCD стороны равны AB=8 и BC=11. Биссектриса угла ABC пересекает сторону AD в точке L. Найдите AL?

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Пусть ABCD параллелограмм и BL- биссектриса тогда угол АВL= углу СВL. Угол СВL=углу АLВ как внутренние накрест лежащие при паралельных ВС и АD и секущей ВL. Тогда треуг-к АВL - равнобедренный отсюда АВ=АL=8см