В уравнении 3х+2у-5=0 выразите каждую переменную через другую.
Алгебра
В уравнении 3х+2у-5=0 выразите каждую переменную через другую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]3x+2y-5=0 \\ 3x+2y=5 \\ \\ 3x=5-2y \\ x= \frac{5-2y}{3} \\ \\ 3x+2y=5 \\ 2y= 5-3x \\ y= \frac{5-3x}{2} [/latex]
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