Тело падает с высоты 57,8м.Сколько времени падает тело и какова его скорость при ударе о землю?

Физика
Тело падает с высоты 57,8м.Сколько времени падает тело и какова его скорость при ударе о землю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время падения тела  t = √( 2 * h / g) = √(2 * 57,8 / 9,8) = √ 11,8 ≈ 3,43 c. Его скорость в момент падения  V = g * t = 3,43 * 9,8 = 33,6 м/c.
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