На складе всего 88л сока,трёхлитровых банок апельсинового сока столько же,сколько пятилитровых банок яблочного сока.Сколько литров апельсинового сока на складе?

Математика
На складе всего 88л сока,трёхлитровых банок апельсинового сока столько же,сколько пятилитровых банок яблочного сока.Сколько литров апельсинового сока на складе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дам сказано, что кол-во банок одинаковое значит 3+5=8 литров 88/8=11банок значит 11 банок ап и 11 банок яб 11*3=33 литра
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