5a(3a-b)+(b-3a)(5a+2b) (a+b)(x-y) +(b-a)(y-x) (2a+7b)(a-5b)-(8b-3a)(a-5b) розкладіть на множники вирази
Алгебра
5a(3a-b)+(b-3a)(5a+2b) (a+b)(x-y) +(b-a)(y-x) (2a+7b)(a-5b)-(8b-3a)(a-5b) розкладіть на множники вирази
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5a(3a-b)+(b-3a)(5a+2b)=5a(3a-b)-(3а-b)(5a+2b)=(3a-b)(5a-(5a+2b))= =(3a-b)(5a-5a-2b)=-2b(3a-b) (a+b)(x-y) +(b-a)(y-x)=(a+b)(x-y) +(a-b)(x-y)=(x-y)((a+b)+(a-b))= = (x-y)(a+b+a-b)=2a(x-y) (2a+7b)(a-5b)-(8b-3a)(a-5b)= (a-5b)(2a+7b-8b+3a)=(a-5b)(5a-b)
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