Автомобиль развивает скорость до 160км/ч, а почтовый голубь - до 16 м/с. Сможет ли голубь догнать автомобиль?

Физика

Автомобиль развивает скорость до 160км/ч, а почтовый голубь - до 16 м/с. Сможет ли голубь догнать автомобиль?

Автор: Гость