Автомобиль развивает скорость до 160км/ч, а почтовый голубь - до 16 м/с. Сможет ли голубь догнать автомобиль?
Физика
Автомобиль развивает скорость до 160км/ч, а почтовый голубь - до 16 м/с. Сможет ли голубь догнать автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160 км/ч нужно перевести в м/с: 160*1000/3600=44,4м/с 16 м/с < 44.4 м/с поэтому голубь не сможет догнать автомобиль, двигающийся со скоростью 160 км/ч
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