Кирилл тратил на дорогу до стадиона на велосипеде 10мин,а пешком на 20 мин больше.Во сколько раз больше времини он тратил,когда шёл пешком,чем когда ехал на велосипеде?

Математика
Кирилл тратил на дорогу до стадиона на велосипеде 10мин,а пешком на 20 мин больше.Во сколько раз больше времини он тратил,когда шёл пешком,чем когда ехал на велосипеде?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пешком он тратит на дорогу 10+20=30 минут 30/10=3 - Кирилл тратит времени на дорогу пешком в 3 раза больше, чем на велосипеде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите задачу системой уравнений: На двух полках 110 книг. Если со второй полки переставить половину книг на первую, то на первой окажется в 4 раза...
Ответить
Алгебра
Решите задачу системой уравнений: На двух полках находится 110 книг. Если со второй полки убрать половину книг на первую, то на первой окажется в 4...
Ответить
Физика
Расплавится ли нафталин, брошенный в кипящую воду . ответ обаснуйте. ( температура плавления нафталина 80 градусов С)
Ответить
Химия
сколько атомов водорода содержится в 9 г воды?
Ответить
Химия
что такое металлическая химическая связь
Ответить