Кирилл тратил на дорогу до стадиона на велосипеде 10мин,а пешком на 20 мин больше.Во сколько раз больше времини он тратил,когда шёл пешком,чем когда ехал на велосипеде?

Математика

Кирилл тратил на дорогу до стадиона на велосипеде 10мин,а пешком на 20 мин больше.Во сколько раз больше времини он тратил,когда шёл пешком,чем когда ехал на велосипеде?

Автор: Гость