Кирилл тратил на дорогу до стадиона на велосипеде 10мин,а пешком на 20 мин больше.Во сколько раз больше времини он тратил,когда шёл пешком,чем когда ехал на велосипеде?
Математика
Кирилл тратил на дорогу до стадиона на велосипеде 10мин,а пешком на 20 мин больше.Во сколько раз больше времини он тратил,когда шёл пешком,чем когда ехал на велосипеде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пешком он тратит на дорогу 10+20=30 минут 30/10=3 - Кирилл тратит времени на дорогу пешком в 3 раза больше, чем на велосипеде.
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