Расплавится ли нафталин, брошенный в кипящую воду . ответ обаснуйте. ( температура плавления нафталина 80 градусов С)

Физика

Расплавится ли нафталин, брошенный в кипящую воду . ответ обаснуйте. ( температура плавления нафталина 80 градусов С)

Автор: Гость