Расплавится ли нафталин, брошенный в кипящую воду . ответ обаснуйте. ( температура плавления нафталина 80 градусов С)

Физика
Расплавится ли нафталин, брошенный в кипящую воду . ответ обаснуйте. ( температура плавления нафталина 80 градусов С)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, расплавится т.к. температура кипения воды составляет 100 градусов цельсия, а нафталина 80 градусов цельсия.У воды больше температура следовательно нафталин расплавится))))
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