что такое металлическая химическая связь
Химия
что такое металлическая химическая связь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлическая связь-это химическая связь, обусловленная наличием свободных электронов на внешнем уровне. Характерна для металлов и сплавов))))
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