первый плотник сделал на 9 оконых рам меньше чем второй плотник. Сколько оконых рам сделал каждый плотник, если число рам сделанных первым плотником, составляет 5/8 числа рам, сделанных вторым?
Математика
первый плотник сделал на 9 оконых рам меньше чем второй плотник. Сколько оконых рам сделал каждый плотник, если число рам сделанных первым плотником, составляет 5/8 числа рам, сделанных вторым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1й- (х-9) рам. 2й- х рам (х-9)=(5/8)*x (3/8)*x=9 x=24 рамы 2й плотник, следовательно 1й - 15
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