первый плотник сделал на 9 оконых рам меньше чем второй плотник. Сколько оконых рам сделал каждый плотник, если число рам сделанных первым плотником, составляет 5/8 числа рам, сделанных вторым?

Математика

первый плотник сделал на 9 оконых рам меньше чем второй плотник. Сколько оконых рам сделал каждый плотник, если число рам сделанных первым плотником, составляет 5/8 числа рам, сделанных вторым?

Автор: Гость