змей горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 ч он пролетел расстояние, равное 1/3 части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу, чтобы долететь до своего зловредного друга?

Математика

змей горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 ч он пролетел расстояние, равное 1/3 части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу, чтобы долететь до своего зловредного друга?

Автор: Гость