змей горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 ч он пролетел расстояние, равное 1/3 части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу, чтобы долететь до своего зловредного друга?
Математика
змей горыныч решил навестить Чудо-Юдо о семи головах. За 4 ч он пролетел расстояние, равное 1/3 части оставшегося пути. Сколько всего времени потребуется Змею Горынычу, чтобы долететь до своего зловредного друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если оставшийся путь принять за Х,то 1/3Х пути пролетел за 4 часа, соответственно Х пути прлетит за 4*3=12 часов Весь путь за-12+4=16 часов
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