Длина прямоугольника поля 300м,а ширина 200м,Найдите площадь поля и выразите её в арах и гектарах
Математика
Длина прямоугольника поля 300м,а ширина 200м,Найдите площадь поля и выразите её в арах и гектарах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=300*200 S=60000метров в квадрате=6гектаров=600ар
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