Длина прямоугольника поля 300м,а ширина 200м,Найдите площадь поля и выразите её в арах и гектарах

Математика

Длина прямоугольника поля 300м,а ширина 200м,Найдите площадь поля и выразите её в арах и гектарах

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