ПОСЛЕ ТОГО КАК БУРАТИНО РЕШИЛ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ,ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ОН РЕШИЛ.СКОЛЬКО ВСЕГО ПРИМЕРОВ НАДО БЫЛО РЕШИТЬ БУРАТИНО,ЕСЛИ ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ d ПРИМЕРОВ? СОСТАВЬ ВЫРОЖЕНИЕ И НАЙДИ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ...

Математика

ПОСЛЕ ТОГО КАК БУРАТИНО РЕШИЛ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ,ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ОН РЕШИЛ.СКОЛЬКО ВСЕГО ПРИМЕРОВ НАДО БЫЛО РЕШИТЬ БУРАТИНО,ЕСЛИ ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ d ПРИМЕРОВ? СОСТАВЬ ВЫРОЖЕНИЕ И НАЙДИ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ d=6. ПРИДУМАЙ ЗАДАЧУ ПРО ДРУГИЕ ВЕЛИЧИНЫ, КОТОРАЯ РЕШАТСЯ ТАК ЖЕ.

Автор: Гость