ПОСЛЕ ТОГО КАК БУРАТИНО РЕШИЛ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ,ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ОН РЕШИЛ.СКОЛЬКО ВСЕГО ПРИМЕРОВ НАДО БЫЛО РЕШИТЬ БУРАТИНО,ЕСЛИ ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ d ПРИМЕРОВ? СОСТАВЬ ВЫРОЖЕНИЕ И НАЙДИ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ...
Математика
ПОСЛЕ ТОГО КАК БУРАТИНО РЕШИЛ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ,ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ОН РЕШИЛ.СКОЛЬКО ВСЕГО ПРИМЕРОВ НАДО БЫЛО РЕШИТЬ БУРАТИНО,ЕСЛИ ЕМУ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ d ПРИМЕРОВ? СОСТАВЬ ВЫРОЖЕНИЕ И НАЙДИ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ d=6. ПРИДУМАЙ ЗАДАЧУ ПРО ДРУГИЕ ВЕЛИЧИНЫ, КОТОРАЯ РЕШАТСЯ ТАК ЖЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x примеров буратино решил, тогда ему осталось решить 3x но по условию задачи ему осталось решить d=6, значит 3x=d подставляем 3x=6 следовательно x=2. 2+6=8 примеров ему нужно было решить 3x+x=d+x
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