в двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше , чем в первом. сколько орехов было в каждом ормане?
Математика
в двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше , чем в первом. сколько орехов было в каждом ормане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x орехов было в правом кармане тогда в левом 3x, известно что в двух карманах было 28 орехов. составим и решим уравнение. x+3x=28 4x=28 x=7 орехов в правом кармане 3*7=21 орехов в левом кармане
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