в двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше , чем в первом. сколько орехов было в каждом ормане?

Математика

в двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше , чем в первом. сколько орехов было в каждом ормане?

Автор: Гость