3x+5x+96=1568
Математика
3x+5x+96=1568
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+5x+96=1568 3x+5x=1568-96 3x+5x=1472 8x=1472 x=1472:8 x=184
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