чтобы сделать козииновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта 4 части казиина(по массе).сколько получится казииногвого клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше чем воды?
Математика
чтобы сделать козииновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта 4 части казиина(по массе).сколько получится казииногвого клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше чем воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11 - 5 =6 ЧАСТЕЙ РАЗНИЦА 2) 60:6=10 ГРАММ 1 ЧАСТЬ 3) (11+5+4)*10 = 200 ГРАММ КЛЕЯ
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