чтобы сделать козииновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта 4 части казиина(по массе).сколько получится казииногвого клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше чем воды?

Математика

чтобы сделать козииновый клей берут 11 частей воды 5 частей нашатырного спирта 4 части казиина(по массе).сколько получится казииногвого клея если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше чем воды?

Автор: Гость