Сестра старше брата в 1ЦЕЛУЮ 1\3РАЗА,А БРАТ МЛАДШЕ СЕСТРЫ НА 7 ЛЕТ.сКОЛЬКО ЛЕТ СЕСТРЕ И СКОЛЬКО БРАТУ?

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1ЦЕЛУЮ 1\3=4/3 Пусть х лет брату, тогда сестре (4/3)х, известно что брат младше сестры на 7 лет, составим и решим уравнение (4/3)х-х=7 (4х)/3-х=7 приводим к общему знаменателю (3) (4х)/3-(3х)/3=21/3 4х-3х=21 х=21 год брату тогда сестре 21*(4/3) = 28 прверка 28-21=7