Выполняя зачётное задание,ученик решил сначала 25% всех задач,затем1\3 всех задач,а после этого-оставшиеся 10 задач.Сколько всего задач было задано?

Математика

Выполняя зачётное задание,ученик решил сначала 25% всех задач,затем1\3 всех задач,а после этого-оставшиеся 10 задач.Сколько всего задач было задано?

Автор: Гость