Выполняя зачётное задание,ученик решил сначала 25% всех задач,затем1\3 всех задач,а после этого-оставшиеся 10 задач.Сколько всего задач было задано?
Математика
Выполняя зачётное задание,ученик решил сначала 25% всех задач,затем1\3 всех задач,а после этого-оставшиеся 10 задач.Сколько всего задач было задано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 25%=1/4= 3/12 всех задач. 2. 1/3=4/12 всех задач. 3. 12/12(все задачи)-3/12-4/12=5/12всех задач. 4.5/12=10 задач 12/12(всех задач)=10:5*12=24 задач. Ответ:Всего было задано 24 задачи.
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