в прямоугольнике одна сторона длиннее другой на 2 см, а периметр равен 32 см. Чему равна площадь этого прямоугольника?

Математика
в прямоугольнике одна сторона длиннее другой на 2 см, а периметр равен 32 см. Чему равна площадь этого прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х длина одной стороны, тогда длина другой составляет х+2, известно что периметр равен 32. S=х*(х+2), составим и решим уравнение   2х+2(х+2)=32 2х+2х+4=32 4х=28 х=7 длина одной стороны прямоугольника 7+2=9 длина другой стороны S=7*9=63 см2 площадь прямоугольника
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