В.подарил А. розы и орхидеи,причём орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил В,если известно ,что их было на 51 больше,чем орхидей

Математика
В.подарил А. розы и орхидеи,причём орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил В,если известно ,что их было на 51 больше,чем орхидей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51-4=47(роз)                                                                                                 47+51=98(орх)                                                                                                  Ответ:98 орхити
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