В.подарил А. розы и орхидеи,причём орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил В,если известно ,что их было на 51 больше,чем орхидей

Математика

В.подарил А. розы и орхидеи,причём орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил В,если известно ,что их было на 51 больше,чем орхидей

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