Периметр прямокутника дорівнює 6дм 8 см ,одна з його сторін на 1 дм 6 см менша від іншої.Знайдіть площу цього прямокутника.

Математика
Периметр прямокутника дорівнює 6дм 8 см ,одна з його сторін на 1 дм 6 см менша від іншої.Знайдіть площу цього прямокутника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр= 68 см, значит стороны:  68-(16 Х 2)=36.   36 / 4=9, Значит стороны прямоугольника: 9см и 25 (9+16)см. Следовательно S=9х25=225  :=)
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