Периметр прямокутника дорівнює 6дм 8 см ,одна з його сторін на 1 дм 6 см менша від іншої.Знайдіть площу цього прямокутника.
Математика
Периметр прямокутника дорівнює 6дм 8 см ,одна з його сторін на 1 дм 6 см менша від іншої.Знайдіть площу цього прямокутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр= 68 см, значит стороны: 68-(16 Х 2)=36. 36 / 4=9, Значит стороны прямоугольника: 9см и 25 (9+16)см. Следовательно S=9х25=225 :=)
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