летела стая гусей:один гусь впереди два позади.один позади два впереди. один гусь между двумя и три в ряд.сколько всего гусей? ,

Математика

летела стая гусей:один гусь впереди два позади.один позади два впереди. один гусь между двумя и три в ряд.сколько всего гусей? ,

Автор: Гость