летела стая гусей:один гусь впереди два позади.один позади два впереди. один гусь между двумя и три в ряд.сколько всего гусей? ,
Математика
летела стая гусей:один гусь впереди два позади.один позади два впереди. один гусь между двумя и три в ряд.сколько всего гусей? ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСЕГО ЛЕТЕЛО ТРИ ГУСЯ И ЛЕТЕЛИ ОНИ ОДИН ЗА ДРУГИМ. 1 ГУСЬ 2 ГУСЬ 3 ГУСЬ
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