летела стая гусей:один гусь впереди два позади.один позади два впереди. один гусь между двумя и три в ряд.сколько всего гусей? ,

Математика
летела стая гусей:один гусь впереди два позади.один позади два впереди. один гусь между двумя и три в ряд.сколько всего гусей? ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСЕГО ЛЕТЕЛО ТРИ ГУСЯ И ЛЕТЕЛИ ОНИ ОДИН ЗА ДРУГИМ.                                     1  ГУСЬ                                      2  ГУСЬ                                   3  ГУСЬ
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