18 кг варенья разложили в 6 банок поровну.Сколько надо таках бонок чтобы разложить 24 кг варенья
Математика
18 кг варенья разложили в 6 банок поровну.Сколько надо таках бонок чтобы разложить 24 кг варенья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/6=3 24/3=8 БАНОК
Гость:
Найдем сколько кг варенья в одной банке 18:6=3кг Теперь найдем колво банок для 24 кг 24:3=8 банок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на 145 открытках нарисован снеговик, а 100 открытках Дед Мороз. Сколько сделано открыток, на которых есть изображение и Снеговика и Деда Мороза, ес...
Математика
В100 одинаковых вагонах можно перевести 6000т угля. Втрёх таких вагонах помещается столько угля,сколь вдвух большегрузных вагонах. Сколько тон угля...