18 кг варенья разложили в 6 банок поровну.Сколько надо таках бонок чтобы разложить 24 кг варенья

Математика
18 кг варенья разложили в 6 банок поровну.Сколько надо таках бонок чтобы разложить 24 кг варенья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/6=3   24/3=8 БАНОК
Гость:
Найдем сколько кг варенья в одной банке 18:6=3кг Теперь найдем колво банок для 24 кг 24:3=8 банок
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