на 145 открытках нарисован снеговик, а 100 открытках Дед Мороз. Сколько сделано открыток, на которых есть изображение и Снеговика и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?

Математика

на 145 открытках нарисован снеговик, а 100 открытках Дед Мороз. Сколько сделано открыток, на которых есть изображение и Снеговика и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?

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