на 145 открытках нарисован снеговик, а 100 открытках Дед Мороз. Сколько сделано открыток, на которых есть изображение и Снеговика и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?

Математика
на 145 открытках нарисован снеговик, а 100 открытках Дед Мороз. Сколько сделано открыток, на которых есть изображение и Снеговика и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
175-145=30 175-100=75 30+75=105 175-105=70 ответ 70
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