Если уровень безработицы в стране возрос с 10% до 12%, а темп роста потенциального ВВП равен 3%, что произойдет с ВВП

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Взаимосвязь между потерями ВВП и безработицей определяется законом В. Оукена: каждый 1 % прироста безработицы сверх ее естественного уровня приводит к отставанию объема ВВП на 2,5 %. Ответ: если уровень безработицы в стране возрос на 2%, то ВВП должен снизиться на 5%, то нсть составит -2%