в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый. сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?

Математика
в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый. сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  30-27=3(кор.) больше привезли во 2 магазин 2)  51/3=17(кг) печенья в одной коробке 3)  27*17=459(кг)  печенья привезли в 1 магазин 4)  30*17= 510(кг)  печенья привезли во 2 магазин
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