в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый. сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?
Математика
в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый. сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30-27=3(кор.) больше привезли во 2 магазин 2) 51/3=17(кг) печенья в одной коробке 3) 27*17=459(кг) печенья привезли в 1 магазин 4) 30*17= 510(кг) печенья привезли во 2 магазин
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