в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый. сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?

Математика

в первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем, а во второй -30 таких же коробок.во второй магазин привезли на 51 кг. печенья больше, чем в первый. сколько килограммов печенья привезли в каждый магазин?

Автор: Гость