каштаны становили 7/15 деревьев что росли в парке.Клены составили 45% остатка а берёзы-остальные 88 деревьев. Сколько всего росло деревьев в парке?

Математика

каштаны становили 7/15 деревьев что росли в парке.Клены составили 45% остатка а берёзы-остальные 88 деревьев. Сколько всего росло деревьев в парке?

Автор: Гость