каштаны становили 7/15 деревьев что росли в парке.Клены составили 45% остатка а берёзы-остальные 88 деревьев. Сколько всего росло деревьев в парке?
Математика
каштаны становили 7/15 деревьев что росли в парке.Клены составили 45% остатка а берёзы-остальные 88 деревьев. Сколько всего росло деревьев в парке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/15-7/15=8/15 8/15 это 100 процент 45 проц ? 8*45/15=6/25 7/15+6/25= 35/75+18/75=53/75 75/75-53/75= 22/75 это березы 88/22*75= 300 деревьев всего 300/15*7= 140 каштанов 300-140-88= 72 клена
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